CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan orta sahaya Sambacı hamlesi! Transferde dev rakipler mevcut

Galatasaray'dan orta sahaya Sambacı hamlesi! Transferde dev rakipler mevcut

Galatasaray orta sahaya bir takviye yapmak isterken Brezilya basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Sambacı orta saha için Avrupa ve Brezilya'dan o ekiplerle rekabet ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 16:41
Galatasaray'dan orta sahaya Sambacı hamlesi! Transferde dev rakipler mevcut

Galatasaray orta sahaya bir hamle yapmak isterken gündemine ise son olarak Brezilya ekibi Botafogo'dan Danilo'yu aldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan orta sahaya Sambacı hamlesi! Transferde dev rakipler mevcut

Galatasaray'ın bu transfer için Avrupa ve Brezilya'nın dev takımlarıyla mücadele ettiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan orta sahaya Sambacı hamlesi! Transferde dev rakipler mevcut

Brezilya basınından UOL'un haberine göre Rus ekibi Zenit, Danilo'nun transferi için Avrupa'da en ileri aşamada olan kulüp olarak belirtildi.

Galatasaray'dan orta sahaya Sambacı hamlesi! Transferde dev rakipler mevcut

Premier Lig ekibi Newcastle United'ın ise Bruno Guimaraes'in geleceğine bağlı olarak Danilo için hamle yapacağı vurgulandı.

Galatasaray'dan orta sahaya Sambacı hamlesi! Transferde dev rakipler mevcut

Öte yandan Manchester United, Milan ve Atalanta'nın da Danilo hakkında bilgi topladığı haberde yer aldı.

Galatasaray'dan orta sahaya Sambacı hamlesi! Transferde dev rakipler mevcut

Galatasaray'ın ise Roma gibi Danilo'nun sadece transfer durumunu anlamak için danışma yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'dan orta sahaya Sambacı hamlesi! Transferde dev rakipler mevcut

Sarı-kırmızılıların Danilo'nun transferi için Botafogo ile henüz görüşmelere geçmediği ancak piyasa fırsatını yakından takip ettiği vurgulandı.

Galatasaray'dan orta sahaya Sambacı hamlesi! Transferde dev rakipler mevcut

Avrupa takımları haricinde Danilo ile Brezilya'dan Palmeiras'ın da ilgilendiğine dikkat çekildi.

Galatasaray'dan orta sahaya Sambacı hamlesi! Transferde dev rakipler mevcut

Haberde son olarak Danilo'nun kulübü Botafogo'nun Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden teklif beklediği çünkü 25 yaşındaki futbolcunun Avrupa'daki ikinci seviye liglerde oynamak istemediği belirtildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyan ekibi Oulai için geliyor! İtalyan ekibi Oulai için geliyor! 16:05
Cimbom'a 90 milyon euroluk yıldız! Cimbom'a 90 milyon euroluk yıldız! 15:44
F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları 15:16
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürdü! Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürdü! 15:13
Ake F.Bahçe'ye transfer sürecini anlattı! Ake F.Bahçe'ye transfer sürecini anlattı! 15:11
F.Bahçe'de gündem yeniden Lookman! F.Bahçe'de gündem yeniden Lookman! 14:54
Daha Eski
Beşiktaş'tan orta sahaya Timber hamlesi! Beşiktaş'tan orta sahaya Timber hamlesi! 14:37
G.Saray'da sezonun ilk imzası yakın! G.Saray'da sezonun ilk imzası yakın! 12:14
Sultanlar geri düşse de kazanmayı bildi Sultanlar geri düşse de kazanmayı bildi 11:45
Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! 11:36
Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek harekatı! Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek harekatı! 10:45
F.Bahçe'de Amrabat'a talip çıktı! F.Bahçe'de Amrabat'a talip çıktı! 10:41