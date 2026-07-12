Galatasaray'dan orta sahaya Sambacı hamlesi! Transferde dev rakipler mevcut
Galatasaray orta sahaya bir takviye yapmak isterken Brezilya basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Sambacı orta saha için Avrupa ve Brezilya'dan o ekiplerle rekabet ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 16:41
Premier Lig ekibi Newcastle United'ın ise Bruno Guimaraes'in geleceğine bağlı olarak Danilo için hamle yapacağı vurgulandı.
Öte yandan Manchester United, Milan ve Atalanta'nın da Danilo hakkında bilgi topladığı haberde yer aldı.
Galatasaray'ın ise Roma gibi Danilo'nun sadece transfer durumunu anlamak için danışma yaptığı iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların Danilo'nun transferi için Botafogo ile henüz görüşmelere geçmediği ancak piyasa fırsatını yakından takip ettiği vurgulandı.
Avrupa takımları haricinde Danilo ile Brezilya'dan Palmeiras'ın da ilgilendiğine dikkat çekildi.
Haberde son olarak Danilo'nun kulübü Botafogo'nun Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden teklif beklediği çünkü 25 yaşındaki futbolcunun Avrupa'daki ikinci seviye liglerde oynamak istemediği belirtildi.
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