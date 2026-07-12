Galatasaray orta sahaya bir hamle yapmak isterken gündemine ise son olarak Brezilya ekibi Botafogo'dan Danilo'yu aldığı öğrenildi.

Galatasaray'ın bu transfer için Avrupa ve Brezilya'nın dev takımlarıyla mücadele ettiği öne sürüldü.