Mason Greenwood, Olympique Marsilya yönetimiyle yaptığı toplantıda; Atletico Madrid ve Roma'da forma giymek istemediğini, sadece Fenerbahçe'de oynayacağını söyledi. Bu toplantı sonrasında Fransız ekibi, sarı-lacivertliler'in teklifini kabul etmek zorunda kaldı.

Ligue 1'de 66 maca cıkan İngiliz kanat, 37 kez ağları sarsarken, 13 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Coupe de France ise iki sezonda 6 maç oynayan Mason, 7 gol attı, 3 de asist yaptı.