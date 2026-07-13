Evi bile hazır! İşte Fenerbahçe'de Greenwood transferinin tüm detayları
Fenerbahçe flaş bir transferi daha resmen bitirmek üzere. Kanarya'da Mason Greenwood için geri sayıma geçilirken bu transferin tüm detayları gün yüzüne çıktı. İşte sarı-lacivertli taraftarların bir hayli dikkatini çeken o haber...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 06:50
EVİ HAZIR BEKLİYOR
İngiliz yıldız, ardından ise yeni takım arkadaşlarıyla tanışıp idmanlara başlayacak. Yönetim, 48 saat içinde Greenwood'u İstanbul'a getirmek istiyor.
Oyuncu da birtakım eşyalarını toparladı. Fenerbahçe'nin yeni süper starının evi de hazır.
Greenwood, Guendouzi, Kante ve Asensio gibi isimlerin ikamet ettiği bölgede yaşayacak. 24 yaşındaki oyuncu için 39.5 milyon euro artı bonuslar ödenecek. Greenwood, 4+1 yıllık imzayı atacak. Senelik 10 milyon euro maaş alacak.
Mason Greenwood, Olympique Marsilya yönetimiyle yaptığı toplantıda; Atletico Madrid ve Roma'da forma giymek istemediğini, sadece Fenerbahçe'de oynayacağını söyledi. Bu toplantı sonrasında Fransız ekibi, sarı-lacivertliler'in teklifini kabul etmek zorunda kaldı.
FRANSA'YI SALLADI
2024-25 sezonunun yaz transfer döneminde Manchester United'dan Marsilya'ya 26 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Greenwood, 2 sezonda sergilediği performansla Fransa'yı salladı.
Ligue 1'de 66 maca cıkan İngiliz kanat, 37 kez ağları sarsarken, 13 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Coupe de France ise iki sezonda 6 maç oynayan Mason, 7 gol attı, 3 de asist yaptı.
137
Mason Greenwood, profesyonel futbol kariyerinde şu ana kadar 293 maça çıktı. İngiliz oyuncu, bu karşılaşmalarda 137 kez gol sevinci yaşarken, 46 defa da takım arkadaşlarına asist yapmayı başardı.
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