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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Evi bile hazır! İşte Fenerbahçe'de Greenwood transferinin tüm detayları

Evi bile hazır! İşte Fenerbahçe'de Greenwood transferinin tüm detayları

Fenerbahçe flaş bir transferi daha resmen bitirmek üzere. Kanarya'da Mason Greenwood için geri sayıma geçilirken bu transferin tüm detayları gün yüzüne çıktı. İşte sarı-lacivertli taraftarların bir hayli dikkatini çeken o haber...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 06:50
Evi bile hazır! İşte Fenerbahçe'de Greenwood transferinin tüm detayları

Fenerbahçe, Mason Greenwood için geri sayıma geçti... Hem Marsilya hem Manchester United hem de oyuncu tarafıyla her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, artık yeni yıldızına kavuşmak için saatleri sayıyor.

Evi bile hazır! İşte Fenerbahçe'de Greenwood transferinin tüm detayları

Yönetim, tüm evrak işlerinin halledilmesinin ardından Greenwood'u İstanbul'a getirecek.

Evi bile hazır! İşte Fenerbahçe'de Greenwood transferinin tüm detayları

Uçuş planı, karşılama töreni hepsi hazırlandı, iş ıslak imzaların atılmasına kaldı. İmzalar atıldığı an Greenwood, kendisini taşıyan özel uçakla İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçecek.

Evi bile hazır! İşte Fenerbahçe'de Greenwood transferinin tüm detayları

EVİ HAZIR BEKLİYOR

İngiliz yıldız, ardından ise yeni takım arkadaşlarıyla tanışıp idmanlara başlayacak. Yönetim, 48 saat içinde Greenwood'u İstanbul'a getirmek istiyor.

Evi bile hazır! İşte Fenerbahçe'de Greenwood transferinin tüm detayları

Oyuncu da birtakım eşyalarını toparladı. Fenerbahçe'nin yeni süper starının evi de hazır.

Evi bile hazır! İşte Fenerbahçe'de Greenwood transferinin tüm detayları

Greenwood, Guendouzi, Kante ve Asensio gibi isimlerin ikamet ettiği bölgede yaşayacak. 24 yaşındaki oyuncu için 39.5 milyon euro artı bonuslar ödenecek. Greenwood, 4+1 yıllık imzayı atacak. Senelik 10 milyon euro maaş alacak.

Evi bile hazır! İşte Fenerbahçe'de Greenwood transferinin tüm detayları

Mason Greenwood, Olympique Marsilya yönetimiyle yaptığı toplantıda; Atletico Madrid ve Roma'da forma giymek istemediğini, sadece Fenerbahçe'de oynayacağını söyledi. Bu toplantı sonrasında Fransız ekibi, sarı-lacivertliler'in teklifini kabul etmek zorunda kaldı.

Evi bile hazır! İşte Fenerbahçe'de Greenwood transferinin tüm detayları

FRANSA'YI SALLADI

2024-25 sezonunun yaz transfer döneminde Manchester United'dan Marsilya'ya 26 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Greenwood, 2 sezonda sergilediği performansla Fransa'yı salladı.

Evi bile hazır! İşte Fenerbahçe'de Greenwood transferinin tüm detayları

Ligue 1'de 66 maca cıkan İngiliz kanat, 37 kez ağları sarsarken, 13 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Coupe de France ise iki sezonda 6 maç oynayan Mason, 7 gol attı, 3 de asist yaptı.

Evi bile hazır! İşte Fenerbahçe'de Greenwood transferinin tüm detayları

137

Mason Greenwood, profesyonel futbol kariyerinde şu ana kadar 293 maça çıktı. İngiliz oyuncu, bu karşılaşmalarda 137 kez gol sevinci yaşarken, 46 defa da takım arkadaşlarına asist yapmayı başardı.

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