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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! 90 milyon euroluk isim hedefte

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! 90 milyon euroluk isim hedefte

Galatasaray, Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak isterken son olarak Real Madrid'den o yıldız ile görüştüğü öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 15:44
Galatasaray'a 90 milyon euroluk yıldız! Transferde Mourinho detayı

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'a 90 milyon euroluk yıldız! Transferde Mourinho detayı

Sarı-kırmızılılar Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'a 90 milyon euroluk yıldız! Transferde Mourinho detayı

Bu hedef doğrultusunda Galatasaray'ın, Real Madrid ve Uruguay Milli Takımı'nın kaptanı Federico Valverde ile ilgilendiği öne sürüldü.

Galatasaray'a 90 milyon euroluk yıldız! Transferde Mourinho detayı

Posta'nın İspanyol basınından derlediği habere göre sarı-kırmızılıların Valverde ile görüşme yaptığı öne sürüldü.

Galatasaray'a 90 milyon euroluk yıldız! Transferde Mourinho detayı

Haberin devamında Uruguaylı futbolcunun durumunun Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mouirnho'nun vereceği rapora bağlı olduğu belirtildi.

Galatasaray'a 90 milyon euroluk yıldız! Transferde Mourinho detayı

Transfermarkt verilerine göre Federico Valverde'nin güncel piyasa değeri 90 milyon euro.

Galatasaray'a 90 milyon euroluk yıldız! Transferde Mourinho detayı

Uruguaylı yıldızın Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'a 90 milyon euroluk yıldız! Transferde Mourinho detayı

Federico Valverde geçen sezon Real Madrid formasını 49 maçta giydi.

Galatasaray'a 90 milyon euroluk yıldız! Transferde Mourinho detayı

27 yaşındaki isim takımına 9 gol 13 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'a 90 milyon euroluk yıldız! Transferde Mourinho detayı

Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Valverde, 3 maça da ilk 11'de çıkıp takım kaptanlığını üstlenirken turnuvada takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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