Galatasaray'a 90 milyon euroluk yıldız! Transferde Mourinho detayı

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! 90 milyon euroluk isim hedefte
Galatasaray, Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak isterken son olarak Real Madrid'den o yıldız ile görüştüğü öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 15:44
Posta'nın İspanyol basınından derlediği habere göre sarı-kırmızılıların Valverde ile görüşme yaptığı öne sürüldü.
Haberin devamında Uruguaylı futbolcunun durumunun Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mouirnho'nun vereceği rapora bağlı olduğu belirtildi.
Transfermarkt verilerine göre Federico Valverde'nin güncel piyasa değeri 90 milyon euro.
Uruguaylı yıldızın Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Federico Valverde geçen sezon Real Madrid formasını 49 maçta giydi.
27 yaşındaki isim takımına 9 gol 13 asistlik katkı sağladı.
Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Valverde, 3 maça da ilk 11'de çıkıp takım kaptanlığını üstlenirken turnuvada takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.
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