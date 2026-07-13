Fenerbahçe'de Musaba'ya Süper Lig kancası! Başkanlar arasında yapılan görüşme sonucunda...
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de Anthony Musaba ile Süper Lig'den o takımın ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 09:36
Bu doğrultuda Fenerbahçe'den birçok oyuncuya Süper Lig ekiplerinin talip olduğu belirtildi.
Özellikle Trendyol Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor, sarı lacivertlilerden iki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Başkan Ali Zeki Saruhan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan iki oyuncu istediğini ifade ederek, "Sayın Aziz Yıldırım ile göreve gelişlerimiz münasebetiyle birbirimize başarı temenni mesajlarımız oldu."
"Bu görüşmede kendisinden, Fenerbahçe'de kadro dışında kalacak iki oyuncu konusunda bizzat talebim oldu."
"Sayın Yıldırım, talep ettiğim oyuncular konusunda isim vererek bana oldukça nazik bir irade beyanında bulundu, talebimize olumlu yaklaştı" dedi.
Fotomaç'ın haberine göre, bu isimlerden birisinin kadroda düşünülmeyen Anthony Musaba olduğu iddia edildi.
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