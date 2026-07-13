Bu doğrultuda Fenerbahçe'den birçok oyuncuya Süper Lig ekiplerinin talip olduğu belirtildi.

Başkan Ali Zeki Saruhan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan iki oyuncu istediğini ifade ederek, "Sayın Aziz Yıldırım ile göreve gelişlerimiz münasebetiyle birbirimize başarı temenni mesajlarımız oldu."