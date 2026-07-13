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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Musaba'ya Süper Lig kancası! Başkanlar arasında yapılan görüşme sonucunda...

Fenerbahçe'de Musaba'ya Süper Lig kancası! Başkanlar arasında yapılan görüşme sonucunda...

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de Anthony Musaba ile Süper Lig'den o takımın ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 09:36
Fenerbahçe'de Musaba'ya Süper Lig kancası! Başkanlar arasında yapılan görüşme sonucunda...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer planlamaları dört bir koldan devam ediyor.

Fenerbahçe'de Musaba'ya Süper Lig kancası! Başkanlar arasında yapılan görüşme sonucunda...

Sarı lacivertli takımda gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'de Musaba'ya Süper Lig kancası! Başkanlar arasında yapılan görüşme sonucunda...

Kanarya'da özellikle yabancı sınırı nedeniyle bazı isimlerle kesin olarak yollar ayrılmak zorunda.

Fenerbahçe'de Musaba'ya Süper Lig kancası! Başkanlar arasında yapılan görüşme sonucunda...

Bu doğrultuda Fenerbahçe'den birçok oyuncuya Süper Lig ekiplerinin talip olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Musaba'ya Süper Lig kancası! Başkanlar arasında yapılan görüşme sonucunda...

Özellikle Trendyol Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor, sarı lacivertlilerden iki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de Musaba'ya Süper Lig kancası! Başkanlar arasında yapılan görüşme sonucunda...

Başkan Ali Zeki Saruhan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan iki oyuncu istediğini ifade ederek, "Sayın Aziz Yıldırım ile göreve gelişlerimiz münasebetiyle birbirimize başarı temenni mesajlarımız oldu."

Fenerbahçe'de Musaba'ya Süper Lig kancası! Başkanlar arasında yapılan görüşme sonucunda...

"Bu görüşmede kendisinden, Fenerbahçe'de kadro dışında kalacak iki oyuncu konusunda bizzat talebim oldu."

Fenerbahçe'de Musaba'ya Süper Lig kancası! Başkanlar arasında yapılan görüşme sonucunda...

"Sayın Yıldırım, talep ettiğim oyuncular konusunda isim vererek bana oldukça nazik bir irade beyanında bulundu, talebimize olumlu yaklaştı" dedi.

Fenerbahçe'de Musaba'ya Süper Lig kancası! Başkanlar arasında yapılan görüşme sonucunda...

Fotomaç'ın haberine göre, bu isimlerden birisinin kadroda düşünülmeyen Anthony Musaba olduğu iddia edildi.

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