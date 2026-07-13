15 Temmuz Bisiklet Turu İstanbul'da düzenlendi!

"Milli irade için pedallıyoruz" sloganıyla yapılan tura Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen törenin ardından yaklaşık 400 motosikletin yer aldığı kortej oluşturuldu. Ardından yaklaşık 500 bisikletle tur için yola çıktı. Osmanbey ve Mecidiyeköy'den geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ilerleyen bisikletçiler, turu 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde sonlandırdı.

Start alanında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Milletimiz, 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak şanlı bir zafer yazmıştır. 'Beni kimin yöneteceğine sadece ben karar veririm. Onun dışındaki hiçbir müdahaleyi kabul etmem.' diyerek tankları ve hainleri ezerek, tüm dünyaya esaret altına girmeyeceğini, bayrağın inmeyeceğini ve ezanın susmayacağını göstermiştir. Bu aziz millet, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın meydanlara çağrısıyla şehitler ve gaziler verdi ama iradesine kimsenin dokunmasına müsaade etmedi. Hainler meclisi bombalayıp meydanlardaki vatandaşlarımıza ateş etti. Ancak onların karşısında tanka taşla, sopayla saldıran, onları durduran bir millet iradesi vardı. Bu aziz millete bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız programlarda milletin iradesinin bu zaferini anlatıyoruz. Tüm dünyaya, 'Bu millet asla dışarıdan yönetilemez, kimsenin emrine girmez, kimseyi dinlemez, geleceğine sadece kendisi karar verir.' diye haykırıyoruz. Bunun adı milli iradedir. Bu çelik iradeyi kimse eğip bükemez. 15 Temmuz'u anlatmaya, şehitlerimizi anmaya devam edeceğiz." diye konuştu.