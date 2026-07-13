Galatasaray'a Premier Lig devinden orta saha! 50 milyon euroluk yıldız hedefte
Galatasaray, gelecek sezon için orta sahaya hamle yapmak isterken son olarak gündemine aldığı isim ise Premier Lig devinde forma giyen o futbolcu oldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 10:55
Galatasaray'ın bu bölge için önceliği ise Manchester City forması giyen Tijjani Reijnders...
Takvim'in haberine göre; Aslan, Hollandalı orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.
SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTİYOR
Galatasaray uygun bir durum oluşursa hamle yapmayı planlıyor.
27 yaşındaki oyuncunun takımdan gönderilmesi halinde sarı kırmızılılar, Manchester City'nin kapısını çalacak ve resmi görüşmeler de başlayacak.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da bu transferi çok istediği gelen haberler arasında...
Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olan Tijjani Reijnders'in sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.
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