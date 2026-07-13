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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Premier Lig devinden orta saha! 50 milyon euroluk yıldız hedefte

Galatasaray'a Premier Lig devinden orta saha! 50 milyon euroluk yıldız hedefte

Galatasaray, gelecek sezon için orta sahaya hamle yapmak isterken son olarak gündemine aldığı isim ise Premier Lig devinde forma giyen o futbolcu oldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 10:55
Galatasaray'a Premier Lig devinden orta saha! 50 milyon euroluk yıldız hedefte

Transferde bir süredir suskun kalan son şampiyon Galatasaray, sessizliğini bozmak üzere.

Galatasaray'a Premier Lig devinden orta saha! 50 milyon euroluk yıldız hedefte

Sarı kırmızılılar yeni haftayla birlikte transferde çarpıcı hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a Premier Lig devinden orta saha! 50 milyon euroluk yıldız hedefte

Orta saha transferi için Burnley'nin 6 numarası Lesley Ugochukwu ile anlaşan Cimbom, 8 numara transferi için de büyük oynuyor.

Galatasaray'a Premier Lig devinden orta saha! 50 milyon euroluk yıldız hedefte

Galatasaray'ın bu bölge için önceliği ise Manchester City forması giyen Tijjani Reijnders...

Galatasaray'a Premier Lig devinden orta saha! 50 milyon euroluk yıldız hedefte

Takvim'in haberine göre; Aslan, Hollandalı orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray'a Premier Lig devinden orta saha! 50 milyon euroluk yıldız hedefte

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTİYOR

Galatasaray uygun bir durum oluşursa hamle yapmayı planlıyor.

Galatasaray'a Premier Lig devinden orta saha! 50 milyon euroluk yıldız hedefte

27 yaşındaki oyuncunun takımdan gönderilmesi halinde sarı kırmızılılar, Manchester City'nin kapısını çalacak ve resmi görüşmeler de başlayacak.

Galatasaray'a Premier Lig devinden orta saha! 50 milyon euroluk yıldız hedefte

Teknik Direktör Okan Buruk'un da bu transferi çok istediği gelen haberler arasında...

Galatasaray'a Premier Lig devinden orta saha! 50 milyon euroluk yıldız hedefte

Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olan Tijjani Reijnders'in sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.

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