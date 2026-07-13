Erzurumspor ikinci etap kampına başlıyor

Erzurumspor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Mavi-beyazlı ekip, Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde saat 17.30'da Erzurumspor Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla ikinci etap kamp döneminin startını verecek. 13-24 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da çalışmalarını sürdürecek olan Dadaşlar, kamp programı kapsamında ilk hazırlık maçını 17 Temmuz'da Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynayacak. Erzurumspor, saat 16.00'da Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Mavi-beyazlı ekip, 20 ve 23 Temmuz tarihlerinde ise üç hazırlık karşılaşması daha oynayacak. Söz konusu maçların programının önümüzdeki günlerde kulüp tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.