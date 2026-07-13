CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Erzurumspor ikinci etap kampına başlıyor

Erzurumspor ikinci etap kampına başlıyor

Erzurumspor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurumspor Tesisleri'nde başlayacak. İşte tüm detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 11:52
Erzurumspor ikinci etap kampına başlıyor

Erzurumspor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Mavi-beyazlı ekip, Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde saat 17.30'da Erzurumspor Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla ikinci etap kamp döneminin startını verecek. 13-24 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da çalışmalarını sürdürecek olan Dadaşlar, kamp programı kapsamında ilk hazırlık maçını 17 Temmuz'da Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynayacak. Erzurumspor, saat 16.00'da Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Mavi-beyazlı ekip, 20 ve 23 Temmuz tarihlerinde ise üç hazırlık karşılaşması daha oynayacak. Söz konusu maçların programının önümüzdeki günlerde kulüp tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

F.Bahçeli yetkililer Greenwood için Marsilya'da!
Cimbom'a Premier Lig devinden orta saha!
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Haluk Levent'in İmamoğlu ve CHP ile 'AHBAP' çavuş ilişkileri! 'SİSTEM'atik para trafiği: Neden Hatay? Şile'de dönen dolaplar....
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kante gidecek o yıldız gelecek!
Osimhen'in yedeği Ukrayna'dan gelecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yetkililer Greenwood için Marsilya'da! F.Bahçeli yetkililer Greenwood için Marsilya'da! 12:32
Dadaşlar ikinci etap kampına başlıyor Dadaşlar ikinci etap kampına başlıyor 11:52
15 Temmuz Bisiklet Turu İstanbul'da düzenlendi! 15 Temmuz Bisiklet Turu İstanbul'da düzenlendi! 11:23
Cimbom'a Premier Lig devinden orta saha! Cimbom'a Premier Lig devinden orta saha! 10:55
Kartal'ın Slovakya mesaisi sona eriyor Kartal'ın Slovakya mesaisi sona eriyor 10:41
Kante gidecek o yıldız gelecek! Kante gidecek o yıldız gelecek! 10:25
Daha Eski
Musaba'ya Süper Lig kancası! Musaba'ya Süper Lig kancası! 09:36
Aslan'dan F.Bahçe'ye dev çalım! Aslan'dan F.Bahçe'ye dev çalım! 09:32
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı! 08:04
R. Madrid'in eski yıldızı Beşiktaş'a önerildi! R. Madrid'in eski yıldızı Beşiktaş'a önerildi! 01:18
R. Madrid'in eski yıldızı Beşiktaş'a önerildi! R. Madrid'in eski yıldızı Beşiktaş'a önerildi! 01:06
Salah için bomba Beşiktaş iddiası! Salah için bomba Beşiktaş iddiası! 00:41