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Haberler TFF 1.Lig Manisa FK'da iç transferde iki imza

Manisa FK'da iç transferde iki imza

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon öncesi dış transferde daha önce anlaştığı 5 oyuncuyla birden resmi sözleşme imzalayan Manisa Futbol Kulübü, iç transferde ise 2 ismin kontratını uzattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 15:56
Manisa FK'da iç transferde iki imza

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon öncesi dış transferde daha önce anlaştığı 5 oyuncuyla birden resmi sözleşme imzalayan Manisa Futbol Kulübü dış transferde ise 2 ismin kontratını uzattı.

Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Birama Toure ve savunma oyuncusu Yasin Güreler ile birer yıllık yeni sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki Malili orta saha Toure son iki yıldır forma giydiği Manisa ekibinde geçen sezon ligde 23 maçta 2 golle oynadı. 35 yaşındaki Yasin ise geçen sezon Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Manisa FK'da 22 maçta görev aldı.

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