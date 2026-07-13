Galatasaray'dan Dani Olmo hamlesi! İspanyol yıldızdan Cimbom'un transfer teklifine flaş yanıt
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar bu sezonki ilk transfer hamlesi olan Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katmaya yakınken son olarak İspanyol yıldız Dani Olmo'yu da gündemine aldığı öğrenildi. Olmo'nun Cimbom'a verdiği transfer yanıtı ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 14:36
Dursun Özbek ve kurmaylarının, Fenerbahçe'nin Mason Greenwood bombası sonrası transferde Dani Olmo'nun peşine düştüğü öğrenildi. İşte detaylar...
G.SARAY'DAN OLMO ATAĞI!
Transferfeed'de yer alan habere göre; Galatasaray, Barcelona forması giyen orta saha oyuncusu Dani Olmo'yu kadrosuna katmak istiyor.
Sarı kırmızılıların özellikle 10 numara pozisyonuna kalitesi yüksek bir yıldızı transfer etmeyi hedeflediği belirtildi.
Ancak 28 yaşındaki yıldızın, Galatasaray'dan gelen teklifi reddettiği aktarıldı.
Öte yandan haberde Dani Olmo ile Chelsea, Arsenal ve Manchester City gibi kulüplerin de ilgilendiği vurgulandı.
Dani Olmo 2024 yazında tam 61 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle Leipzig'den, Barcelona'ya transfer olmuştu.
GEÇEN SEZON 49 MAÇA ÇIKTI!
Dani Olmo geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla toplam 49 karşılaşmada görev aldı. İspanyol futbolcu bu maçlarda 8 gol ve 10 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 60 milyon Euro olan 1.79 boyundaki ismin, kulübüyle olan kontratı 2030 yılında sona erecek.
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