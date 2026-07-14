Trabzonspor'dan van Drongelen hamlesi! Kulüpler arasında anlaşma çok yakın

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 12:03

Trabzonspor'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer savunmaya bir takviye yapmak isterken gündemine Samsunspor'dan Rick van Drongelen'i aldığı öğrenilmişti. Trabzonspor ve Samsunspor'un Hollandalı futbolcunun transferi için görüşmelere başladığı ve bonservis pazarlıklarında ciddi aşama kaydedildiği öğrenildi. Konuya dair detayları ise A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS SPOR HABERİ)