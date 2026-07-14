Dinamo Zagreb'in Livakovic teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin transfer kararı...
Geçen sezonun 2'nci yarısını Fenerbahçe'den kiralık olarak Dinamo Zagreb'de geçiren Dominik Livakovic hakkında Hırvat basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Dinamo Zagreb'in Livakovic teklifi ortaya çıktı ve transfer için o tarihe dikkat çekildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 10:32
Dinamo Zagreb ile yarım sezon süren kiralık sözleşmesinin bitmesi sonrası 17 Temmuz'a kadar izinde olan Livakovic'in yeni kulüp arayabileceği belirtilirken izninin bitmesiyle birlikte Fenerbahçe kampına katılması bekleniyor.
Hırvatistan basınından 24sata.hr'de yer alan habere göre Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor.
Haberin devamında Hırvat ekibinin Fenerbahçe'ye 4 milyon euroya kadar ödeme yapmaya hazır olduğu, Livakovic'e ise 5 yıllık sözleşme ve kulüp içindeki en yüksek maaşı teklif edeceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Livakovic için Dinamo Zagreb'ten talep edeceği bonservisin ve kaleciyi bırakıp bırakmamak konusunda vereceği kararın ise 18 Temmuz'da netleşeceği öne sürüldü.
Transfer için kritik tarih olarak 18 Temmuz'a dikkat çekildi. O gün Livakovic'in menajerlerinin İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni yöneticileriyle bir araya geleceği ve bu toplantının, milli kalecinin Maksimir'e dönüp dönmeyeceğini belirleyecek kritik gün olacağı vurgulandı.
Haberde son olarak Livakovic'in de Dinamo Zagreb'e geri dönmeyi istediği belirtildi.
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