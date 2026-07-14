Fatih Terim'den Erling Haaland itirafı! "Ekonomik şartlar..."
Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, kişisel sosyal medya hesabında konuştu. Terim, Galatasaray'daki son dönemine dair dikkat çeken bir Haaland itirafında bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 11:04
Terim, "Haaland için olumlu rapor geldi. Bunun üzerine Necati Ateş ile Ümit Davala'yı izlemeye yolladım."
"Antrenman yaptık. Tam çıktım, beni 2-3 defa aramışlar."
"'Ne oldu çocuklar?' dedim. 'Hocam, hemen alalım. Yoksa burası menajerlerle dolu, alacaklar' dediler." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, yardımcılarının ısrarına rağmen ekonomik koşulların elvermediği için transferi gerçekleştiremediklerini belirtti.
Fatih Terim "Fakat o zaman rakamı çıkaramadık. Böyle önemli bir serüvenimiz var. Biraz olabilseydi, o zaman almıştık." dedi.
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