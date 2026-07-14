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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Fatih Terim'den Erling Haaland itirafı! "Ekonomik şartlar..."

Fatih Terim'den Erling Haaland itirafı! "Ekonomik şartlar..."

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, kişisel sosyal medya hesabında konuştu. Terim, Galatasaray'daki son dönemine dair dikkat çeken bir Haaland itirafında bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 11:04
Fatih Terim'den Erling Haaland itirafı! "Ekonomik şartlar..."

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılılardaki son döneminde Erling Haaland'ı Molde'deyken transfer etmek istediklerini ancak mali engeller yüzünden yıldız ismi alamadıklarını açıkladı.

Fatih Terim'den Erling Haaland itirafı! "Ekonomik şartlar..."

Fatih Terim, Haaland'ın henüz Molde forması giydiği ve yıldızının parlamaya başladığı dönemde scout ekibinin radarına girdiğini vurguladı.

Fatih Terim'den Erling Haaland itirafı! "Ekonomik şartlar..."

Haaland için gelen olumlu raporun ardından kurmaylarını Norveç'e gönderdiğini belirten Terim, o zamanlarda yaşanan süreci anlattı.

Fatih Terim'den Erling Haaland itirafı! "Ekonomik şartlar..."

Terim, "Haaland için olumlu rapor geldi. Bunun üzerine Necati Ateş ile Ümit Davala'yı izlemeye yolladım."

Fatih Terim'den Erling Haaland itirafı! "Ekonomik şartlar..."

"Antrenman yaptık. Tam çıktım, beni 2-3 defa aramışlar."

Fatih Terim'den Erling Haaland itirafı! "Ekonomik şartlar..."

"'Ne oldu çocuklar?' dedim. 'Hocam, hemen alalım. Yoksa burası menajerlerle dolu, alacaklar' dediler." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den Erling Haaland itirafı! "Ekonomik şartlar..."

Fatih Terim, yardımcılarının ısrarına rağmen ekonomik koşulların elvermediği için transferi gerçekleştiremediklerini belirtti.

Fatih Terim'den Erling Haaland itirafı! "Ekonomik şartlar..."

Fatih Terim "Fakat o zaman rakamı çıkaramadık. Böyle önemli bir serüvenimiz var. Biraz olabilseydi, o zaman almıştık." dedi.

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