Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer!
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'in Real Madrid'den o yıldızın kadroya katılması için bizzat devreye girdiği öğrenildi. Cimbom'da yönetim, futbolcuya imzaları attırarak taraftarlarına büyük bir coşku yaşatmak istiyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'ın son yıllarda yıldız transferlerinde yaptığı başarılı çalışmaların devamı olarak Camavinga'nın getirilmesinin planlandığı dile getirildi.
Genç futbolcuya İngiltere ve Almanya'dan da birçok kulüpten ilgi olduğu kaydedildi.
Orta saha hamlesinde önemli adımlar atmak isteyen sarı-kırmızılılar, Burnley'den Lesley Ugochukwu ile açılışı yapmıştı. 22 yaşındaki orta sahayı bitiren Cimbom, aynı zamanda tecrübeli bir yıldızla daha anlaşmak istiyor.
SOL BEKTE DE OYNUYOR
Camavinga'nın hem sol bek hem de orta saha oynaması Teknik Direktör Okan Buruk'u da memnun ediyor. Çok yönlü olan Fransız yıldızın orta sahada da 6 ve 8 numarada oynayabiliyor olması teknik heyetin dikkatini çekiyor. Aslan'da yönetimin Eduardo Camavinga'yı satın alma opsiyonuyla kiralama planı bulunuyor.
BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİ
23 yaşında olsa da 18 yaşından beri Real Madrid'de oynayan Eduardo Camavinga, büyük başarılar yaşadı. İspanyol deviyle 2 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazanan Camavinga, Fransa ile de UEFA Uluslar Ligi'ni aldı.
SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR
Eduardo Camavinga'nın Real Madrid'le Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha, 2021 yılından bu yana eflatun-beyazlılarda forma giyiyor. Camavinga bugüne kadar Real Madrid'de 223 maça çıkarken 6 gol attı, 11 de asist yaptı.
MOURINHO'NUN KARARI ÖNEMLİ
Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Eduardo Camavinga için Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun kararı belirleyici olacak. İspanyol ekibiyle önemli transfer hamleleri yaparak kadroda yapılanmaya gidecek Mourinho'nun Camavinga'nın kiralık gitmesine sıcak baktığı bildirildi.
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