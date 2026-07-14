SOL BEKTE DE OYNUYOR



Camavinga'nın hem sol bek hem de orta saha oynaması Teknik Direktör Okan Buruk'u da memnun ediyor. Çok yönlü olan Fransız yıldızın orta sahada da 6 ve 8 numarada oynayabiliyor olması teknik heyetin dikkatini çekiyor. Aslan'da yönetimin Eduardo Camavinga'yı satın alma opsiyonuyla kiralama planı bulunuyor.