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Haberler Basketbol 20 Yaş Altı Basketbol Erkekler Milli Takımımız İtalya'ya kaybetti

20 Yaş Altı Basketbol Erkekler Milli Takımımız İtalya'ya kaybetti

Basketbol FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya'ya 71-67 mağlup oldu. Bu maçın ardından ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi Litvanya oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 00:50
20 Yaş Altı Basketbol Erkekler Milli Takımımız İtalya'ya kaybetti

Basketbol FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya'ya 71-67 mağlup oldu.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda İtalya ile Türkiye, Stozice Arena'da karşı karşıya geldi.

İlk çeyreği 27-12 geride kapatan milli takım, soyunma odasına da 41-29 mağlup gitti.

Üçüncü çeyreği de 53-45 geride geçen ay-yıldızlı ekip, son periyotta eşitliği yakalamasına rağmen maçtan 71-67 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, organizasyonun son 16 turunda 14 Temmuz Salı günü Litvanya ile karşılaşacak.

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