Fenerbahçe Avusturya'daki son hazırlık maçında LASK Linz karşısında!

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ülke temsilcisi Admira Wacker'i 5-0, ikinci müsabakasında ise Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti.
Kanarya, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında 14 Temmuz Salı günü Avusturya'nın LASK Linz ekibiyle karşılaşacak. Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.