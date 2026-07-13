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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Avusturya'daki son hazırlık maçında LASK Linz karşısında!

Fenerbahçe Avusturya'daki son hazırlık maçında LASK Linz karşısında!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki 3. hazırlık maçında 14 Temmuz Salı günü Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 14:46
Fenerbahçe Avusturya'daki son hazırlık maçında LASK Linz karşısında!

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ülke temsilcisi Admira Wacker'i 5-0, ikinci müsabakasında ise Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti.

Kanarya, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında 14 Temmuz Salı günü Avusturya'nın LASK Linz ekibiyle karşılaşacak. Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

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