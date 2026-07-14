Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla kadrosuna görmek istediği 30 yaşındaki santrforu renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler, daha önce yaptığı 30 milyon euroluk teklifi 35 milyon euroya yükselterek Aston Villa'nın kapısını çaldı.

İngiliz medyasından Daily Mail'ın haberine göre; finansal fair play'i ihlal ettiği için bu yaz önemli oyuncularını elden çıkarmak zorunda olan Aston Villa, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye hazırlanıyor.