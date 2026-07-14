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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak gündeminde yer alan Ollie Watkins ile ilgili dev müjdeyi İngilizler verdi. İşte sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Fenerbahçe, büyük oynamaya devam ediyor... Nathan Ake ve Vedat Muriç'i kadrosuna katan, Mason Greenwood'la da her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Ollie Watkins için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla kadrosuna görmek istediği 30 yaşındaki santrforu renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler, daha önce yaptığı 30 milyon euroluk teklifi 35 milyon euroya yükselterek Aston Villa'nın kapısını çaldı.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

İngiliz medyasından Daily Mail'ın haberine göre; finansal fair play'i ihlal ettiği için bu yaz önemli oyuncularını elden çıkarmak zorunda olan Aston Villa, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Haberde; sarı-lacivertlilerin İngiliz golcüye astronomik bir maaş teklif ettiği ve Watkins'in de bu teklife 'evet' dediği vurgulandı.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

İngiliz medyası, bu transferde gözlerin İstanbul-Birmingham hattında olduğunun altını çizdi.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

BU SEZON 21 GOL ATTI

Ollie Watkins, geride bıraktığımız sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıktı ve 21 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Oyuncu, Aston Villa forması giydiği her sezon çift haneli gol sayısına ulaştı.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

TURNUVADA YARI FİNALDE

Ollie Watkins'in sergilediği performansa İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Thomas Tuchel de kayıtsız kalmadı ve 30 yaşındaki futbolcuyu, 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet etti.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Futbolcu şu anda İngiltere ile yarı finalde Lionel Messi'li Arjantin karşısında yarı finale çıkacak.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Ollie Watkins'in transferine dair gelişmeler, sarı-lacivertli camiada büyük bir dikkatle takip ediliyor.

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