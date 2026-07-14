Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak gündeminde yer alan Ollie Watkins ile ilgili dev müjdeyi İngilizler verdi. İşte sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 06:50
Haberde; sarı-lacivertlilerin İngiliz golcüye astronomik bir maaş teklif ettiği ve Watkins'in de bu teklife 'evet' dediği vurgulandı.
İngiliz medyası, bu transferde gözlerin İstanbul-Birmingham hattında olduğunun altını çizdi.
BU SEZON 21 GOL ATTI
Ollie Watkins, geride bıraktığımız sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıktı ve 21 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.
Oyuncu, Aston Villa forması giydiği her sezon çift haneli gol sayısına ulaştı.
TURNUVADA YARI FİNALDE
Ollie Watkins'in sergilediği performansa İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Thomas Tuchel de kayıtsız kalmadı ve 30 yaşındaki futbolcuyu, 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet etti.
Futbolcu şu anda İngiltere ile yarı finalde Lionel Messi'li Arjantin karşısında yarı finale çıkacak.
Ollie Watkins'in transferine dair gelişmeler, sarı-lacivertli camiada büyük bir dikkatle takip ediliyor.
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