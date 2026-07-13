Beşiktaş'ta transferde oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştığı öğrenildi.
A Spor'un haberine göre Belçikalı yıldız 14 Temmuz Salı günü TSİ 20.30'da İstanbul'da olacak.
ADALI YILDIZ İSİMLE SON GÖRÜŞMEYİ YAPACAK
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan salı sabahı Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Resmi imzaların atılmasının ardından Leandro Trossard, aynı gün saat 20.30'da İstanbul'a gelecek.