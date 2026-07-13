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Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Belçikalı yıldızın İstanbul'a geleceği tarih de belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 23:01 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 23:33
Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Beşiktaş'ta transferde oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştığı öğrenildi.

A Spor'un haberine göre Belçikalı yıldız 14 Temmuz Salı günü TSİ 20.30'da İstanbul'da olacak.

ADALI YILDIZ İSİMLE SON GÖRÜŞMEYİ YAPACAK

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan salı sabahı Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Resmi imzaların atılmasının ardından Leandro Trossard, aynı gün saat 20.30'da İstanbul'a gelecek.

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