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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Alexander Nübel transferini bitirdi!

Beşiktaş Alexander Nübel transferini bitirdi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak Alman kaleci Alexander Nübel için Bayern Münih ile anlaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 17:31 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 17:43
Beşiktaş Alexander Nübel transferini bitirdi!

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar son olarak Alman kaleci Alexander Nübel için file bekçisinin kulübü Bayern Münih ile anlaştı.

Tarafların kısa süre içerisinde resmi imzaların atması bekleniyor. Nübel'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve daha sonra siyah-beyazlıların Slovakya kampına katılacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın Alman file bekçisi için Bayern Münih'e 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

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