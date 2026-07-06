Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar son olarak Alman kaleci Alexander Nübel için file bekçisinin kulübü Bayern Münih ile anlaştı.

Tarafların kısa süre içerisinde resmi imzaların atması bekleniyor. Nübel'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve daha sonra siyah-beyazlıların Slovakya kampına katılacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın Alman file bekçisi için Bayern Münih'e 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.