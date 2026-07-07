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Haberler Konyaspor Konyaspor kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendirmek istiyor

Konyaspor kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendirmek istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmanda basın mensuplarına açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 13:23
Konyaspor kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendirmek istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, takıma stoper, orta saha, sol bek ve iki kanat oyuncusu transfer etmek istediklerini söyledi.

Palut, Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmanda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kampın 7. gününde yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Palut, "Gerek salonda kuvvet testleri, gerekse sahada dayanıklılık testleri ve sağlık kontrollerini bu süreç içerisinde gerçekleştirdik. 11 Temmuz itibarıyla Slovenya kampı başlayacak. Temmuz ayının 30'una kadar kamp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Döndükten sonra yine Konya'da lig için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Palut, takımdan ayrılan Jevtovic, Bazoer, Berkan Kutlu, Nagalo, Olaigbe ve Yasir Subaşı'na teşekkür etti.

Transferin yönetim kurulu tarafından yönetilen bir süreç olduğunu belirten Palut, "Jevtovic'in devam etmesini istedik. Ancak kontrat ücreti konusunda ortak bir zeminde anlaşılamadı ve aramızdan ayrıldı. Bu şehre uzun yıllar hizmeti oldu. Duygusal anlamda üzüldüğüm bir oyuncuydu. Jin-Ho Jo ve Svendsen bugün itibarıyla izinliler ve kendilerine kulüp arıyorlar. Takıma 5 ana transfer yapmak istiyoruz. Bunlar stoper, orta saha, sol bek ve iki kanat oyuncusundan oluşacak." diye konuştu.

Palut, Kramer ve Bardhi'nin sakatlıklarının geçtiğini belirtti.

"GENÇLERE SÜRE VERMEKTEN KEYİF ALIYORUM"

Konyaspor yönetimiyle yeni sezon planlaması için iki kez bir araya geldiğini vurgulayan Palut, şöyle devam etti:

"Burada iyi bir takım kuralım, başarılı olalım ve meydan okuyan bir Konyaspor oluşturalım noktasında birleştik. Şu anda daha çok gençler ağırlıklı bir kadroyla çalışıyoruz. Bu hedefi spesifik olarak dile getirme noktası benim için çok erken. Daha önce kulübümüzün transfer listesinde olan Dwomoh, takımla antrenmanlara çıktı. Oyuncunun durumu Slovenya'ya giderken belli olur. Aynı zamanda aramıza katılan Fofana ve Konate'nin durumu da titizlikle takip ediliyor. Seviyelerini belirlemeye çalışıyorum ve ikisinin de nasıl devam edeceğini 15 gün içerisinde net bir şekilde belirlemiş olacağız. Takımdaki gençlere süre vermeyi düşünüyorum ve bundan da keyif alıyorum."

Yeşil-beyazlılar, 11-30 Temmuz'da Slovenya'da sürdüreceği kamp döneminde Zorya Luhansk, Zalaegerszegi, Hull City ve Al İttihad Kalba ile hazırlık maçı yapacak.

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