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Haberler Beşiktaş Doğan Alemdar, Beşiktaş için İstanbul'da!

Doğan Alemdar, Beşiktaş için İstanbul'da!

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı 23 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar İstanbul’a geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 19:21 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 19:59
Doğan Alemdar, Beşiktaş için İstanbul'da!

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Slovakya kampında devam eden Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Başakşehir FK'nın 23 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar ile anlaşma sağlamıştı. Turuncu-lacivertli ekiple yurt dışı kampında bulunan Doğan Alemdar, Beşiktaş için İstanbul'a geldi.

DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?

Doğan Alemdar, 29 Ekim 2002 tarihinde Kayseri'de doğdu. Alemdar, Kayserispor'da 10 yaşında futbol oynamaya başladı. 12 Mart 2018'de 15 yaşında Kayserispor ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 19 Aralık 2019'da 17 yaşında Manisa FK'ya karşı oynanan Türkiye Kupası maçında kulüp için profesyonel ilk maçına çıktığında Kayserispor tarihinin en genç kaptanı oldu.

Ağustos 2021'de Ligue 1 kulübü Rennes'e transfer olan Alemdar, 2023-24 sezonu için Ligue 2 kulübü Troyes'e kiralık olarak transfer oldu.

23 yaşındaki kaleci son olarak, 12 Eylül 2025'te Süper Lig kulübü Başakşehir ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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