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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 16:02
Fenerbahçe Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, pas çalışmalarının ardından hücum varyasyonları çalıştı. Günün ilk antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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