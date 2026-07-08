Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı'yı kadrosuna katmasının ardından Doğan Alemdar ve Alexander Nübel ile de transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet etmişti. Öte yandan Beşiktaş'ın bir süredir transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic hakkında da flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus ile sözleşmesi sona eren ve an itibarıyla kulüpsüz olan Vlahovic'in Beşiktaş'ın milyonlarca euroluk teklifine sıcak bakmadığı ve mali taleplerini karşılayacak üst düzey bir kulüp bulamadığı için Juventus'a dönmeye zemin hazırladığı öğrenildi.

Haberin devamında Juventus Yönetim Kurulu Başkanı Giovanni Carnevali ve Juventus Teknik Heyet Sorumlusu Frederic Massara'nın da Vlahovic dosyasını yeniden açmaya hazır olduğu, hem Carnevali hem de Massara'nın Teknik Direktör Spalletti için Dusan Vlahovic'in ne kadar önemli olduğunu ve İtalyan teknik adamın maaş dengesi sağlandığı sürece Sırp forvetle yeniden çalışmaktan mutlu olacağını çok iyi bildiği vurgulandı.

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