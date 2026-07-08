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Haberler TFF 1.Lig Iğdır FK, Giovanni Crociata ve Emirhan Altundağ'ı renklerine bağladı

Iğdır FK, Giovanni Crociata ve Emirhan Altundağ'ı renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, İtalyan futbolcu Giovanni Crociata ile 2 yıl, genç futbolcu Emirhan Altundağ ile de 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 11:23
Iğdır FK, Giovanni Crociata ve Emirhan Altundağ'ı renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, İtalyan futbolcu Giovanni Crociata ile 2 yıl, genç futbolcu Emirhan Altundağ ile de 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Iğdır ekibi, son iki sezonda Erzurumspor FK forması giyen İtalyan futbolcu Giovanni Crociata ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Crociata, geçtiğimiz sezon lig ve kupada toplam 64 maçta kadroda yer aldı. Bu karşılaşmaların 62'sine 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Türkiye kariyerindeki ilk golünü de Erzurumspor FK formasıyla Iğdır FK'ya karşı kaydeden Crociata, yeni sezonda yeşil-beyazlı ekibin başarısı için mücadele edecek.

Iğdır FK'nın kadrosuna kattığı bir diğer futbolcu ise 18 yaşındaki futbolcu Emirhan Altundağ oldu. Avusturya'nın Rapid Wien II altyapısında yetişen genç futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Türkiye U19 Milli Takımı formasını da giyen Emirhan'ın, orta sahada alternatif oluşturması bekleniyor.

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