Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına kamp yaptığı Bolu'da devam etti.

Yeni sezonun ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Abant yolu üzerindeki bir otelde günde çift antrenman programıyla hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Ertuğrul Arslan yönetiminde sabah idmanına çıktı.

İki gruba ayrılan futbolcuların bir kısmı salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı, bir kısmı sahada ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Isınma bölümünün ardından açma-germe hareketleri yapan futbolcular, pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Fitness programını tamamlayan oyuncular da daha sonra sahaya gelerek takım arkadaşlarıyla antrenmanlarını sürdürdü.

Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürecek.