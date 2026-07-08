CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı Bolu'da sürdürdü. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 11:47
Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına kamp yaptığı Bolu'da devam etti.

Yeni sezonun ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Abant yolu üzerindeki bir otelde günde çift antrenman programıyla hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Ertuğrul Arslan yönetiminde sabah idmanına çıktı.

İki gruba ayrılan futbolcuların bir kısmı salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı, bir kısmı sahada ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Isınma bölümünün ardından açma-germe hareketleri yapan futbolcular, pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Fitness programını tamamlayan oyuncular da daha sonra sahaya gelerek takım arkadaşlarıyla antrenmanlarını sürdürdü.

Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürecek.

F.Bahçe'den, G.Saray ve Trabzonspor'a dev çalım!
Greenwood'dan F.Bahçe'ye müjdeli haber!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde tarihi açıklamalar: Savunmada dünyada ilk 10 arasındayız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vlahovic'ten Beşiktaş'a kötü haber!
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olaitan'ın penaltı üzüntüsü: Uzun süre... Olaitan'ın penaltı üzüntüsü: Uzun süre... 12:13
Greenwood'dan F.Bahçe'ye müjdeli haber! Greenwood'dan F.Bahçe'ye müjdeli haber! 12:02
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:52
Bandırmaspor'da hazırlıklar sürüyor Bandırmaspor'da hazırlıklar sürüyor 11:46
"Aldığım en anlamlı ödüllerden biri" "Aldığım en anlamlı ödüllerden biri" 11:40
ML Vitebsk-Universitatea Craiova maçı detayları! ML Vitebsk-Universitatea Craiova maçı detayları! 11:33
Daha Eski
Iğdır FK transferlere devam ediyor Iğdır FK transferlere devam ediyor 11:22
Vlahovic'ten Beşiktaş'a kötü haber! Vlahovic'ten Beşiktaş'a kötü haber! 11:14
FC Flora Tallinn-FC Iberia 1999 maçı detayları! FC Flora Tallinn-FC Iberia 1999 maçı detayları! 10:49
Erzurumspor transferde son sürat Erzurumspor transferde son sürat 10:40
G.Saray'da Süper Lig'in eski yıldızı hedefte! G.Saray'da Süper Lig'in eski yıldızı hedefte! 10:36
Kairat-Sutjeska Niksic maçı detayları! Kairat-Sutjeska Niksic maçı detayları! 10:35