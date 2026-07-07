12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri 2. tur programı açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.

İlk turda C Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile ikinci turda karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, Sırbistan, Litvanya, Bosna Hersek ve İtalya'nın yer aldığı grubu ilk 3'te tamamlayacak takımlar, Dünya Kupası bileti alacak.

FIBA'nın internet sitesinden açıklanan maç programı şöyle:

28 AĞUSTOS CUMA:

TÜRKİYE-LİTVANYA

31 AĞUSTOS PAZARTESİ:

İZLANDA-TÜRKİYE

26 KASIM PERŞEMBE:

İTALYA-TÜRKİYE

29 KASIM PAZAR:

TÜRKİYE-İZLANDA

26 ŞUBAT 2027 CUMA:

LİTVANYA-TÜRKİYE

1 MART 2027 PAZARTESİ

TÜRKİYE-İTALYA