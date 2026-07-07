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Haberler Basketbol Fenerbahçe Erkek Basketbol ile Beko'nun işbirliği sona erdi

Fenerbahçe Erkek Basketbol ile Beko'nun işbirliği sona erdi

Fenerbahçe Spor Kulübü, erkek basketbol takımının isim ve ana sponsoru Beko ile olan işbirliğinin sona erdiğini duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 15:27
Fenerbahçe Erkek Basketbol ile Beko'nun işbirliği sona erdi

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının isim ve ana sponsoru Beko ile olan işbirliğinin sona erdiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın isim ve ana sponsoru olarak 8 yıldır kulübümüzün yanında yer alan Beko ile iş birliğimiz, Beko'nun aldığı karar doğrultusunda sona ermiştir. Kulübümüze verdikleri güven, destek ve katkılar için Beko ailesine teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, dün olduğu gibi yarın da aynı inançla, kararlılıkla ve büyük hedeflerle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz."

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