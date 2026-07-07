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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transfer şoku! Greenwood'un yeni adresi duyuruldu

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Greenwood'un yeni adresi duyuruldu

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Mason Greenwood ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını yıldız futbolcunun anlaşmaya vardığını takımı duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 16:15 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 16:19
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Greenwood'un yeni adresi duyuruldu

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mason Greenwood ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; 24 yaşındaki futbolcu, Roma ile anlaşmaya vardı.

Roma'nın transfer için 45 milyon Euro'luk teklif yapacağı, Marsilya'nın ise 50 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

2024'TE MARSİLYA'YA GELDİ

İngiltere'de yaşadığı problemler sonrasında önce Getafe'ye kiralanan Greenwood, 2024 yaz transfer döneminde ise Marsilya'ya geldi. Fransızlar, İngiliz yıldız için Manchester United'a 26 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ

Mason Greenwood, hücum hattında çok yönlü bir oyuncu... Asıl bölgesi sağ kanat olsa da santrfor ve forvet arkası olarak da görev yapabilen İngiliz oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal'ın elini oldukça güçlendirecek.

37 GOLLÜK KATKI

Greenwood, bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı maçlarda; 26 gol atarak kariyer rekoru kırdı. Oyuncu ayrıca 11 asist yaparak toplamda 37 gole direkt katkı sağladı.

293 MAÇA ÇIKTI

Kariyeri boyunca 293 maça çıkan Greenwood bu periyotta 137 gol atıp 46 da asist yaptı.

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