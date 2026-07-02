Dorgeles Nene'ye 2 talip birden! İsmail Kartal'ın transfer kararı...
Fenerbahçe'nin yıldızı Dorgeles Nene için Rus kulüpleri devreye girdi. Avrupa'nın ardından gelen sürpriz ilgi sonrası Sarı lacivertlilerde kritik transfer süreci başladı. İşte İsmail Kartal'ın Nene kararı... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 08:20
Şu anda bu kulüplerin Sarı-Lacivertli yönetimle temas halinde olduğu belirtiliyor.
Yönetimin genç futbolcu için 25 milyon Euro ve üstü teklifler beklediği ancak şu ana kadar masaya gelen rakamların tatmin edici olmadığı öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre; teknik direktör İsmail Kartal yönetimin kabul etmesi durumunda Dorgeles Nene'nin satışına sıcak bakıyor.
Dorgeles Nene geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıktı. 11 gol 6 asistlik katkı sağladı.
Malili oyuncunun sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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