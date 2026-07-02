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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Dorgeles Nene'ye 2 talip birden! İsmail Kartal'ın transfer kararı...

Dorgeles Nene'ye 2 talip birden! İsmail Kartal'ın transfer kararı...

Fenerbahçe'nin yıldızı Dorgeles Nene için Rus kulüpleri devreye girdi. Avrupa'nın ardından gelen sürpriz ilgi sonrası Sarı lacivertlilerde kritik transfer süreci başladı. İşte İsmail Kartal'ın Nene kararı... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 08:20
Dorgeles Nene'ye 2 talip birden! İsmail Kartal'ın transfer kararı...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de çok önemli bir skor üretimi yapmasına rağmen camiaya kendisini kabul ettiremeyen Dorgeles Nene'nin talipleri artıyor.

Dorgeles Nene'ye 2 talip birden! İsmail Kartal'ın transfer kararı...

Almanya'dan Stuttgart, Leipzig ve Dortmund'un bir süredir Malili yıldızla yakından ilgilendiği konuşuluyordu.

Dorgeles Nene'ye 2 talip birden! İsmail Kartal'ın transfer kararı...

Son gelen bilgilere göre Rusya'dan iki kulüp de Dorgeles Nene için harekete geçti.

Dorgeles Nene'ye 2 talip birden! İsmail Kartal'ın transfer kararı...

Şu anda bu kulüplerin Sarı-Lacivertli yönetimle temas halinde olduğu belirtiliyor.

Dorgeles Nene'ye 2 talip birden! İsmail Kartal'ın transfer kararı...

Yönetimin genç futbolcu için 25 milyon Euro ve üstü teklifler beklediği ancak şu ana kadar masaya gelen rakamların tatmin edici olmadığı öğrenildi.

Dorgeles Nene'ye 2 talip birden! İsmail Kartal'ın transfer kararı...

Takvim'de yer alan habere göre; teknik direktör İsmail Kartal yönetimin kabul etmesi durumunda Dorgeles Nene'nin satışına sıcak bakıyor.

Dorgeles Nene'ye 2 talip birden! İsmail Kartal'ın transfer kararı...

Dorgeles Nene geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıktı. 11 gol 6 asistlik katkı sağladı.

Dorgeles Nene'ye 2 talip birden! İsmail Kartal'ın transfer kararı...

Malili oyuncunun sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Dorgeles Nene'ye 2 talip birden! İsmail Kartal'ın transfer kararı...

Piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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