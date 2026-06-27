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Fenerbahçe'de Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Marsilya "saygısızlık" olarak gördü
Fenerbahçe'de Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Marsilya "saygısızlık" olarak gördü
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde bulunan Mason Greenwood hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Greenwood'un kulübü Marsilya'nın Fenerbahçe'nin teklifine tepkisi dikkat çekti. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 20:02
Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Transferde adı birçok yıldız isimle anılan sarı-lacivertlilerin gündemindeki yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe, Marsilya'nın İngiliz yıldızı Mason Greenwood'u transfer etmek için pazarlıklarını sürdürüyordu.
Fransız basınından le10sport'un haberine göre Fenerbahçe'nin Mason Greenwood için Marsilya'ya yaptığı teklif "saygısızca" bulundu.
Haberde, Greenwood için 55 milyon euro bonservis bedeli bekleyen Fransız ekibinin Fenerbahçe'den gelen 30 milyon euro'luk teklifi saygısızlık olarak gördüğü ve masadan kalktığı yazıldı.
Maddi olarak sıkıntıda olan ve oyuncu satması gereken Olimpik Marsilya'nın, Fenerbahçe'nin bu durumu suistimal etmeye çalıştığına inandığı için görüşmeleri sonlandırdığı da iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Greenwood ile anlaştığı ancak Marsilya'ya yaptığı teklifin işi bozduğu da haberde dile getirilirken, Roma'nın şu an transferde ilk tercih olduğu belirtildi.
Geride bıraktığımız sezon Marsilya ile 45 maça çıkan Greenwood, 26 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.
Transfermarkt verilerine göre 55 milyon Euro piyasa değeri bulunan İngiliz yıldızın sözleşmesi 2029 yılında sonra eriyor.