TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe eski Beşiktaşlı yıldızla anlaşma sağladı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 10:17
F.BAHÇE'DEN TOURE BOMBASI!
Africafoot'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe geçen sezon Beşiktaş forması giyen El Bilal Toure'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
Sarı lacivertlilerin bu yaz 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi öncelikli hedefi haline getirdiği yazıldı.
Bu doğrultuda forvet arayışında olan Kanarya'nın, El Bilal Toure'nin temsilcileriyle iletişime geçtiği ifade edildi.
Beşiktaş'ın bonservisi Atalanta'da bulunan Malili oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmadığı ancak Toure'nin, Fenerbahçe formasıyla kariyerine Türkiye'de devam etmesinin beklendiği belirtildi.
GÖRÜŞMELER İLERİ DÜZEYDE!
Fenerbahçe'nin, El Bilal Toure'nin menajeriyle yaptığı görüşmelerin ileri aşamada olduğu bildirildi.
Bunun yanı sıra iki taraf arasındaki görüşmelerin başarılı olması durumunda El Bilal Toure'nin kısa süre içinde takıma katılacağı vurgulandı.
BEŞİKTAŞ'TA 26 MAÇA ÇIKTI!
El Bilal Toure geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'ta toplam 26 karşılaşmada boy gösterdi.
Malili kanat forvet oynadığı maçlarda 7 gol ve 5 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Toure'nin, İtalyan ekibi Atalanta ile olan kontratı 2028'de sona erecek.
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