Beşiktaş'ın bonservisi Atalanta'da bulunan Malili oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmadığı ancak Toure'nin, Fenerbahçe formasıyla kariyerine Türkiye'de devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Bunun yanı sıra iki taraf arasındaki görüşmelerin başarılı olması durumunda El Bilal Toure'nin kısa süre içinde takıma katılacağı vurgulandı.