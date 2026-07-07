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Haberler Basketbol Valencia Basket'te başantrenörlüğe Xavi Albert getirildi.

Valencia Basket'te başantrenörlüğe Xavi Albert getirildi.

Euroleague ekiplerinden Valencia Basket, başantrenörlük görevine Xavi Albert'in getirildiğini açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 16:51
Valencia Basket'te başantrenörlüğe Xavi Albert getirildi.

Euroleague ekiplerinden Valencia Basket'te başantrenörlük görevine Xavi Albert getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, son 3 sezonda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Albert'in İspanyol ekibinin başına geçtiği belirtildi.

38 yaşındaki başantrenör ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Geçen sezon İspanya Basketbol Ligi'nde 9 yıllık özleme son vererek şampiyonluğa ulaşan, EuroLeague'de ise Dörtlü Final'de mücadele eden Valencia'da başantrenör Pedro Martinez, Real Madrid ile anlaşmıştı.

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