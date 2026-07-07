CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçını Pendik Stadı'nda oynanacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçını Pendik Stadı'nda oynanacak

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off 1. turunda Slovenya ile 9 Ekim'de oynayacağı ilk maça Pendik Stadı ev sahipliği yapacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 16:34
A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçını Pendik Stadı'nda oynanacak

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off 1. turunda Slovenya ile 9 Ekim'de oynayacağı ilk maça Pendik Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. tur ilk maçında Slovenya ile 9 Ekim'de Pendik Stadı'nda karşılaşacak. Eşleşmenin rövanşı 13 Ekim'de Slovenya'da oynanacak. Müsabakaların başlangıç saatleri daha sonra açıklanacak." ifadeleri kullanıldı.

Ay-yıldızlı ekibin Slovenya'yı elemesi halinde play-off 2. turunda Hollanda-Macaristan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya geleceği aktarıldı.

F.Bahçe'ye Greenwood şoku! Yeni adresi duyuruldu
Muriqi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu!
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
Başkan Erdoğan: 5 F-35 sözü aldık... Trump: Erdoğan harika bir lider, CAATSA yaptırımlarını kaldıracağım
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Beşiktaş Alexander Nübel transferini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya'da hazırlıklar sürüyor Kanarya'da hazırlıklar sürüyor 16:02
12 Dev Adam'ın 2. tur maç programı belli oldu 12 Dev Adam'ın 2. tur maç programı belli oldu 15:46
Fenerbahçe'de 8 yıllık işbirliği son buldu Fenerbahçe'de 8 yıllık işbirliği son buldu 15:25
Cenk Tosun'un yeni adresi açıklandı! Cenk Tosun'un yeni adresi açıklandı! 15:06
Trabzonspor Aral Şimşir'e kavuşuyor! İşte geliş saati Trabzonspor Aral Şimşir'e kavuşuyor! İşte geliş saati 14:45
Vikingur-Györi ETO maçı hangi kanalda? Vikingur-Györi ETO maçı hangi kanalda? 14:28
Daha Eski
Beşiktaş Alexander Nübel transferini açıkladı! Beşiktaş Alexander Nübel transferini açıkladı! 14:27
Duran'dan transfer için büyük fedakarlık Duran'dan transfer için büyük fedakarlık 14:22
Miguel Crespo Arabistan yolcusu Miguel Crespo Arabistan yolcusu 14:22
Fenerbahçe sahne alıyor Fenerbahçe sahne alıyor 14:10
KI Klaksvik-Atert Bissen maç bilgileri! KI Klaksvik-Atert Bissen maç bilgileri! 14:08
Salih Özcan Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! Salih Özcan Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! 14:08