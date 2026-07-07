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Haberler Kayserispor Kayserispor, Talha Sarıarslan ile sözleşme yeniledi

Kayserispor, Talha Sarıarslan ile sözleşme yeniledi

Kayserispor, genç oyuncusu Talha Sarıarslan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 16:20
Kayserispor, Talha Sarıarslan ile sözleşme yeniledi

Kayserispor, genç oyuncusu Talha Sarıarslan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşerek 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da iç transferde hareketlilik sürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım, genç oyuncusu Talha Sarıarslan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün altyapısından yetişen, Genç Milli Takımlar alt yaş gruplarında takımına golleriyle katkıda bulunan ve Süper Lig'de birçok maçta kritik goller ve asistlere imza atan golcü futbolcumuz Talha Sarıarslan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Gelecekte kendisini Milli Takımlar kadrosunda göreceğimize yürekten inandığımız futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

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