Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geride kalan sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fırtına bu sezon da aynı başarıyı tekrarlayıp diğer mücadele ettiği kulvarlarda da önemli başarılar yakalamak istiyor.

Bu doğrultuda kadrosuna pek çok yıldızı katan Trabzonspor son olarak gözüne Wolves formasını terleten Tolu Arokodare'yi kestirdi.

A Spor'un haberine göre Trabzonspor oyuncunun kulübüne remi olarak kiralama teklifi sundu. Ayrıca kulübünden izin alarak oyuncuyla da bir görüşme yapıldı.