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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan transferde Tolu Arokodare hamlesi!

Trabzonspor'dan transferde Tolu Arokodare hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak Wolves formasını terleten Tolu Arokodare için kiralama teklifinde bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 17:58 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 18:08
Trabzonspor'dan transferde Tolu Arokodare hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geride kalan sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fırtına bu sezon da aynı başarıyı tekrarlayıp diğer mücadele ettiği kulvarlarda da önemli başarılar yakalamak istiyor.

Bu doğrultuda kadrosuna pek çok yıldızı katan Trabzonspor son olarak gözüne Wolves formasını terleten Tolu Arokodare'yi kestirdi.

A Spor'un haberine göre Trabzonspor oyuncunun kulübüne remi olarak kiralama teklifi sundu. Ayrıca kulübünden izin alarak oyuncuyla da bir görüşme yapıldı.

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