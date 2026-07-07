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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 19:52 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 19:57
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Başkan Dursun Özbek'ten gündeme dair transfer açıklamaları geldi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

ÖZBEK'TEN TRANSFER SÖZLERİ VE SİTEM...

"Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır bir takım kuracağız ve gereken hamleleri yapacağız."

"Geçmiş dönemde söylenenleri hatırlayın. Icardi, Osimhen, Mertens, Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Torreira, Leroy Sane. Bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi?"

"5. şampiyonluğu kazanmak için teknik ekibimizle ve yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz."

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