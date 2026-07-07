FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada son 16 turu maçında İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya geliyor. İki takım çeyrek finale yükselebilmek adına Vancouver'da bulunan BC Place Stadı'nda karşı karşıya geliyorlar.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İSVİÇRE-KOLOMBİYA MAÇININ İLK 11'LERİ:
İsviçre: Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Rieder, Jashari, Ndoye, Embolo
Kolombiya: Vargas, Mojica, Lucimi, Davinson, Munoz, Arias, Lerma, Puerta, Diaz, J.Rodriguez, L. Suarez
İSVİÇRE-KOLOMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İsviçre-Kolombiya maçı TSİ 23.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.