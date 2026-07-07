CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İsviçre-Kolombiya maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

İsviçre-Kolombiya maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada son 16 turu maçında İsviçre ile Kolombiya kozlarını paylaşıyor. İki takım da çeyrek finale yükselebilmek adına Vancouver'da bulunan BC Place Stadı'nda karşı karşıya geliyorlar. İsviçre-Kolombiya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 22:53
İsviçre-Kolombiya maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada son 16 turu maçında İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya geliyor. İki takım çeyrek finale yükselebilmek adına Vancouver'da bulunan BC Place Stadı'nda karşı karşıya geliyorlar.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İSVİÇRE-KOLOMBİYA MAÇININ İLK 11'LERİ:

İsviçre: Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Rieder, Jashari, Ndoye, Embolo

Kolombiya: Vargas, Mojica, Lucimi, Davinson, Munoz, Arias, Lerma, Puerta, Diaz, J.Rodriguez, L. Suarez

İSVİÇRE-KOLOMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsviçre-Kolombiya maçı TSİ 23.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi!
Arjantin'den muhteşem geri dönüş!
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
5 F-35 için söz alındı... CAATSA kalkıyor! Başkan Erdoğan ve Trump'tan tarihi açıklamalar: "KAAN'ı görüşeceğiz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nübel Beşiktaş için İstanbul'da!
Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 19:51
Nübel Beşiktaş için İstanbul'da! Nübel Beşiktaş için İstanbul'da! 19:44
Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! 19:16
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihçesi ve kazananları İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihçesi ve kazananları 18:45
Doğan Alemdar, Beşiktaş için İstanbul'da! Doğan Alemdar, Beşiktaş için İstanbul'da! 18:20
Fırtına'dan Nijeryalı santrfor için teklif! Fırtına'dan Nijeryalı santrfor için teklif! 17:58
Daha Eski
Galatasaray'da Kuier'e yeni sözleşme Galatasaray'da Kuier'e yeni sözleşme 17:05
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu! 17:03
Valencia'da Xavi Albert dönemi Valencia'da Xavi Albert dönemi 16:50
Milli Takım, Pendik Stadı'nda oynayacak Milli Takım, Pendik Stadı'nda oynayacak 16:34
Kayseri, Talha Sarıarslan ile sözleşme yeniledi Kayseri, Talha Sarıarslan ile sözleşme yeniledi 16:20
F.Bahçe'ye Greenwood şoku! Yeni adresi duyuruldu F.Bahçe'ye Greenwood şoku! Yeni adresi duyuruldu 16:14