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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Admira Wacker karşısında

Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Admira Wacker karşısında

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında 8 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 14:12 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 14:13
Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Admira Wacker karşısında

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında yarın Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya gelecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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