TFF ve Galatasaray, Turgay Şeren'i andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Galatasaray Spor Kulübü, "Berlin Panteri" lakaplı milli takımın efsane kalecisi Turgay Şeren'in vefatının 10. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız ve Galatasaray'ın eski kalecisi, Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Turgay Şeren'i vefatının 10. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübü tarafından paylaşılan mesajda ise, "Galatasarayımızın ve Türk futbol tarihinin efsane ismi, 'Berlin Panteri' Turgay Şeren'i aramızdan ayrılışının 10. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." ifadesine yer verildi.