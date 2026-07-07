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Haberler TFF 1.Lig Iğdır FK, Loc Robert Kouagba ve Ahmet Köse'yi kadrosuna kattı

Iğdır FK, Loc Robert Kouagba ve Ahmet Köse'yi kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, savunma hattını tecrübeli futbolcu Loc Robert Kouagba ile güçlendirirken, Fenerbahçe U19 forması giyen genç futbolcu Ahmet Köse'yi de kadrosuna dahil etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 11:14
Iğdır FK, Loc Robert Kouagba ve Ahmet Köse'yi kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, savunma hattını tecrübeli futbolcu Loc Robert Kouagba ile güçlendirirken, Fenerbahçe U19 forması giyen genç oyuncu Ahmet Köse'yi de kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Boluspor forması giyen 32 yaşındaki stoper Loc Robert Kouagba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Geçtiğimiz sezon Boluspor'da 38 maçta görev yapan Kouagba, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Iğdır temsilcisi, bir diğer transferini ise Fenerbahçe'den gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, sağ bek mevkisinde görev yapan 18 yaşındaki Ahmet Köse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ahmet, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U19 formasıyla 11 maçta görev aldı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Iğdır FK'nın, transfer çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

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