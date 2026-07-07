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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Serdar Saatçı Çorum FK'ya transfer oldu! İşte bonservis ücreti

Trabzonspor'da Serdar Saatçı Çorum FK'ya transfer oldu! İşte bonservis ücreti

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Saatçı'nın Çorum FK'ya transfer olduğunu açıkladı. Bordo mavililerin bu transferden 500 bin Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay alacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 13:40 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 13:56
Trabzonspor'da Serdar Saatçı Çorum FK'ya transfer oldu! İşte bonservis ücreti

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Saatçı'nın, Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum FK'ya transfer olduğunu açıkladı.

Bordo mavililerden, KAP'a yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Çorum Futbol Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 500.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca; Çorum Futbol Kulübü, Kulübümüze, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %50'sini ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

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