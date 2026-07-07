Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Saatçı'nın, Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum FK'ya transfer olduğunu açıkladı.

Bordo mavililerden, KAP'a yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Çorum Futbol Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 500.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca; Çorum Futbol Kulübü, Kulübümüze, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %50'sini ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı.