Fenerbahçe'de ayrılık sesleri! Son söz İsmail Kartal'ın
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken kadro planlaması doğrultusunda dikkat çeken gelişmeler yaşanması bekleniyor. Bu doğrultuda teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde o yıldızın ayrılığı ile ilgili son sözü söyleyecek kişi olacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 10:59
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, kamp boyunca Diego Carlos'u yakından takip edeceği öğrenildi.
Deneyimli çalıştırıcının, oyuncunun fiziksel seviyesini, antrenman temposunu ve takım oyununa sağlayacağı katkıyı detaylı şekilde değerlendireceği ifade edildi.
Takvim'de yer alan habere göre kamp sonunda yapılacak teknik değerlendirme doğrultusunda Brezilyalı stoperin kadrodaki geleceğiyle ilgili nihai kararın verilmesi planlanıyor.
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de savunma hattındaki rekabet de teknik heyetin karar sürecinde önemli rol oynayacak.
Diego Carlos'un göstereceği performans, hem takım içindeki konumunu hem de olası transfer senaryolarını doğrudan etkileyecek.
33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak tamamladı.
Serie A ekibinde 31 maçta 1 gol/1 asist katkısı sunan başarılı stoper, toplamda 2.308 dakika sahada kaldı.
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