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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık sesleri! Son söz İsmail Kartal'ın

Fenerbahçe'de ayrılık sesleri! Son söz İsmail Kartal'ın

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken kadro planlaması doğrultusunda dikkat çeken gelişmeler yaşanması bekleniyor. Bu doğrultuda teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde o yıldızın ayrılığı ile ilgili son sözü söyleyecek kişi olacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 10:59
Fenerbahçe'de ayrılık sesleri! Son söz İsmail Kartal'ın

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Diego Carlos'un geleceği de netlik kazanmayı bekliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık sesleri! Son söz İsmail Kartal'ın

Sarı-lacivertli ekibin Avusturya kampı kadrosuna dahil edilen Brezilyalı savunmacı, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de ayrılık sesleri! Son söz İsmail Kartal'ın

Öte yandan kamp süreci, deneyimli futbolcunun geleceği açısından belirleyici olacak.

Fenerbahçe'de ayrılık sesleri! Son söz İsmail Kartal'ın

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, kamp boyunca Diego Carlos'u yakından takip edeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık sesleri! Son söz İsmail Kartal'ın

Deneyimli çalıştırıcının, oyuncunun fiziksel seviyesini, antrenman temposunu ve takım oyununa sağlayacağı katkıyı detaylı şekilde değerlendireceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de ayrılık sesleri! Son söz İsmail Kartal'ın

Takvim'de yer alan habere göre kamp sonunda yapılacak teknik değerlendirme doğrultusunda Brezilyalı stoperin kadrodaki geleceğiyle ilgili nihai kararın verilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık sesleri! Son söz İsmail Kartal'ın

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de savunma hattındaki rekabet de teknik heyetin karar sürecinde önemli rol oynayacak.

Fenerbahçe'de ayrılık sesleri! Son söz İsmail Kartal'ın

Diego Carlos'un göstereceği performans, hem takım içindeki konumunu hem de olası transfer senaryolarını doğrudan etkileyecek.

Fenerbahçe'de ayrılık sesleri! Son söz İsmail Kartal'ın

33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak tamamladı.

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