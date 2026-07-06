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Haberler TFF 1.Lig Iğdır FK'da 7 futbolcuyla yollar ayrıldı

Iğdır FK'da 7 futbolcuyla yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında 7 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 15:13 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 15:38
Iğdır FK'da 7 futbolcuyla yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında 7 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kaleci Sinan Bolat ile birlikte Fodé Koita, Moryké Fofana, Ali Yaşar, Ryan Mendes, Ahmet Emin Engin ve Gianni Bruno'ya kulübe verdikleri katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

Kulübün paylaşımında, "Bu arma altında ter döken, sahada mücadele eden ve kulübümüzün hikayesine değer katan futbolcularımız Sinan Bolat, Fodé Koita, Moryké Fofana, Ali Yaşar, Ryan Mendes, Ahmet Emin Engin ve Gianni Bruno'ya teşekkür ederiz. Yeşil-beyazlı formamız için verdikleri emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Yolları açık, başarıları daim olsun. Teşekkürle." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Iğdır FK'nın yeni sezon öncesinde kadro yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

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