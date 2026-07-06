TÜMOSAN Konyaspor Slovenya'da kamp yapacak

TÜMOSAN Konyaspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarına 1 Temmuz'da kendi tesislerinde yaptığı çalışmayla başladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarının ikinci etabını ise 11-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da yapacak. Konyaspor, Slovenya kampında Zorya Luhansk (Ukrayna), ZTE FC (Macaristan), Hull City (İngiltere) ve Al Ittihad Kalba (Birleşik Arap Emirlikleri) takımlarıyla hazırlık maçı yapacak.

Yeşil-beyazlıların kamptaki maç programı şöyle:

15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA: 18.30 (TSİ) TÜMOSAN Konyaspor - Zorya Luhansk

18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ: 18.30 (TSİ) TÜMOSAN Konyaspor - ZTE FC

25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ: 18.30 (TSİ) TÜMOSAN Konyaspor - Hull City

29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA: 19.00 (TSİ) TÜMOSAN Konyaspor - Al Ittihad Kalba)