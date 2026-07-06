CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor TÜMOSAN Konyaspor Slovenya'da kamp yapacak

TÜMOSAN Konyaspor Slovenya'da kamp yapacak

TÜMOSAN Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapacak. Yeşil-beyazlı ekip kamp sırasında dört hazırlık maçı oynayacak. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 15:05
TÜMOSAN Konyaspor Slovenya'da kamp yapacak

TÜMOSAN Konyaspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarına 1 Temmuz'da kendi tesislerinde yaptığı çalışmayla başladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarının ikinci etabını ise 11-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da yapacak. Konyaspor, Slovenya kampında Zorya Luhansk (Ukrayna), ZTE FC (Macaristan), Hull City (İngiltere) ve Al Ittihad Kalba (Birleşik Arap Emirlikleri) takımlarıyla hazırlık maçı yapacak.

Yeşil-beyazlıların kamptaki maç programı şöyle:

15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA: 18.30 (TSİ) TÜMOSAN Konyaspor - Zorya Luhansk

18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ: 18.30 (TSİ) TÜMOSAN Konyaspor - ZTE FC

25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ: 18.30 (TSİ) TÜMOSAN Konyaspor - Hull City

29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA: 19.00 (TSİ) TÜMOSAN Konyaspor - Al Ittihad Kalba)

G.Saray'dan Ada'ya 2 yıldız için çıkarma
F.Bahçe'den sürpriz golcü operasyonu!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Başkan Erdoğan davet etti: Trump'tan Türkiye'ye resmi ziyaret! Ankara'da bir ilk
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pellegrini'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
Fırtına Aral Şimşir'e kavuşuyor! İşte geliş tarihi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Aral Şimşir'e kavuşuyor! İşte geliş tarihi Fırtına Aral Şimşir'e kavuşuyor! İşte geliş tarihi 15:40
G.Saray yeni sezon hazırlıklarına başlıyor! G.Saray yeni sezon hazırlıklarına başlıyor! 15:33
Iğdır FK'da 7 futbolcuyla yollar ayrıldı Iğdır FK'da 7 futbolcuyla yollar ayrıldı 15:13
Real Madrid'de Pedro Martinez dönemi! Real Madrid'de Pedro Martinez dönemi! 15:09
Konyaspor Slovenya'da kamp yapacak Konyaspor Slovenya'da kamp yapacak 15:03
F.Bahçe'nin Avusturya kampı başladı! F.Bahçe'nin Avusturya kampı başladı! 15:00
Daha Eski
Pellegrini'den Beşiktaş'a transfer yanıtı! Pellegrini'den Beşiktaş'a transfer yanıtı! 14:48
Tottenham'dan Sandro Tonali'ye servet Tottenham'dan Sandro Tonali'ye servet 14:38
TFF açıkladı! Süper Lig'de fikstür çekim tarihi... TFF açıkladı! Süper Lig'de fikstür çekim tarihi... 13:49
Türkiye-İsviçre basketbol maçı ne zaman? Türkiye-İsviçre basketbol maçı ne zaman? 13:00
G.Saray'dan Ada'ya 2 yıldız için çıkarma G.Saray'dan Ada'ya 2 yıldız için çıkarma 12:45
Nottingham Forest'ta Oliver Glasner dönemi Nottingham Forest'ta Oliver Glasner dönemi 12:35