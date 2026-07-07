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Haberler Voleybol Filenin Sultanları Polonya karşısında

Filenin Sultanları Polonya karşısında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) Japonya etabının ilk maçında 8 Temmuz Çarşamba günü Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 09:51
Filenin Sultanları Polonya karşısında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) Japonya etabının ilk maçında 8 Temmuz Çarşamba günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Üçüncü ve son etap karşılaşmalarını Kansai bölgesindeki Osaka kentinde bulunan Asue Arena'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, Polonya ile TSİ 06.00'da karşılaşacak.

İkinci haftanın ardından 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 15 puanla 6. sırada bulunan Türkiye, üçüncü etapta finallere katılım mücadelesi verecek.

Ev sahibi kontenjanıyla finallere kesin olarak katılacak Çin'in puan cetvelini ilk 8 dışında tamamlaması halinde, ilk 7 sıradaki takımlar finallere yükselecek.

POLONYA'YA KARŞI 6 MAÇ 4 GALİBİYET

Türkiye, VNL tarihinde Polonya karşısında oynadığı 6 maçın 4'ünde galip geldi. Ay-yıldızlılar, organizasyonda rakibiyle geçen yıl yaptığı son maçı da 3-2'lik skorla kazandı.

A Milli Takım, organizasyonda ayrıca ABD, Japonya ve Tayland ile mücadele edecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:

KADRO

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

MAÇ PROGRAMI

8 Temmuz

06.00 Türkiye-Polonya

10 Temmuz:

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz:

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz:

09.30 Tayland-Türkiye

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