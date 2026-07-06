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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Norveç’in 'viking ruhu' taşıyan sevinçleri Dünya Kupası’nda dikkat çekmeye devam ediyor

Norveç’in 'viking ruhu' taşıyan sevinçleri Dünya Kupası’nda dikkat çekmeye devam ediyor

Norveç Milli Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya’yı 2-1 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atarken, dikkat çeken başka bir konu da oyuncuların kürek çekme sevinci oldu.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 12:54
Norveç’in 'viking ruhu' taşıyan sevinçleri Dünya Kupası’nda dikkat çekmeye devam ediyor

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Norveç adını çeyrek finale yazdırırken, dikkat çeken başka bir konu da oyuncuların kürek çekme sevinci oldu.

Norveç, FIFA Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Vikinglerin çeyrek final başarısının yanı sıra galibiyet kutlamaları da performansları kadar gündem olmaya devam ediyor. Brezilya ile oynanan mücadele öncesinde Norveçli taraftarlar, dev bir Viking gemisi ile koreografi yaparken, aynı anda kollarını ileri geri hareket ettirerek kürek çekme hareketini canlandırdı. Mücadelenin ardından Haaland ve takım arkadaşları da kürek çekme sevinci yaparak galibiyeti kutladı.

TÜM DÜNYADA DİKKAT ÇEKTİ

Norveçli taraftarlar ve futbolcuların, kürek çekme sevinci tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Sosyal medya platformlarında görüntüler milyonlarca kez paylaşılırken, paylaşımlarında altına da binlerce yorum geldi. Takımın golcü ismi Haaland'a Viking kıyafetlerinin giydirildiği yorumların yanı sıra, yapılan kürek sevinci tüyleri diken diken ettiğine de dikkat çekildi.

Öte yandan Norveçli taraftarlar, ABD sokaklarında da büyük takımlı kürek çekme şovunu gerçekleştiriyor. Norveçli futbolseverlerin yanı sıra başka ülkelerden insanlar da Norveçlilerin bu sevincine ortak oluyor.

HAALAND GOL KRALLIĞINDA MBAPPE VE MESSİ YAKALADI

Takımın önemli isimlerinden Erling Haaland, Brezilya karşısında attığı 2 golle toplam gol sayısını 7'ye çıkarttı. Gösterdiği performansla takımını sırtlamayı başaran 25 yaşındaki golcü, gol krallığı yarışında Mbappe ve Messi'yi de yakalamış oldu.

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