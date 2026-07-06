UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları, 7 Temmuz Salı ve 8 Temmuz Çarşamba günü oynanacak maçlar ile başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonununda birinci eleme turu maçlarının rövanşları ise 14-15 Temmuz'da yapılacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

7 TEMMUZ SALI

19.00 Kauno Zalgiris (Litvanya)-Drita (Kosova)

19.00 Sabah FC (Azerbaycan)-The New Saints (Galler)

19.00 Floriana (Malta)-Shamrock Rovers (İrlanda)

19.00 Lincoln Red (Cebelitarık)-Inter Club (Andorra)

19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan)-Riga (Letonya)

20.00 Vardar (Kuzey Makedonya)- KuPS Kuopio (Finlandiya)

21.30 Tre Fiori (San Marino)-Larne (Kuzey İrlanda)

21.30 Borac (Bosna Hersek)-Levski Sofia (Bulgaristan)

21.45 Klaksvik (Faroe Adaları)-Atert Bissen (Lüksemburg)

22.00 Vikingur (İzlanda)-Györ (Macaristan)

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA:

18.00 Kairat Almaty (Kazakistan)-Sutjeska-Niksic (Karadağ)

19.00 Flora Tallinn (Estonya)-Iberia (Gürcistan)

20.00 Vitebsk (Belarus)-Universitatea Craiova (Romanya)

20.00 Petrocub (Moldova)-Egnatia (Arnavutluk)