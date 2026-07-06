TFF açıkladı! Süper Lig'de fikstür çekim tarihi...

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek. Duyuru, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yapıldı.
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 10 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimi, Trendyol 1. Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin… pic.twitter.com/3qgd3BolW9— TFF (@TFF_Org) July 6, 2026