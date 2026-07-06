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Haberler Süper Lig TFF açıkladı! Süper Lig'de fikstür çekim tarihi...

TFF açıkladı! Süper Lig'de fikstür çekim tarihi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekim tarihini duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 13:49 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 13:55
TFF açıkladı! Süper Lig'de fikstür çekim tarihi...

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek. Duyuru, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

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