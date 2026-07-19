TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz 2 aday!
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası transfer çalışmaları hız kazandı. Forvet hattını güçlendirmek için harekete geçen sarı-kırmızılıların, gündemindeki iki sürpriz isimden birini kısa süre içinde kadrosuna katması bekleniyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 11:13
Yeni Asır'ın haberine göre; yönetimin, daha önce Lesley Ugochukwu transferinde uygulamayı planladığı modele benzer şekilde satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini ön plana aldığı belirtildi.
İKİSİNDEN BİRİ ALINACAK
Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında, Levante'nin 20 yaşındaki golcüsü Carlos Espi ile Wolfsburg forması giyen 20 yaşındaki Dzenan Pejcinovic yer alıyor.
Her iki oyuncunun da sırtı dönük oynayabilmesi, hava toplarındaki etkinliği ve gelişime açık profilleri nedeniyle teknik ekibin beğenisini kazandığı ifade ediliyor.
Galatasaray yönetiminin mali şartların oluşması halinde iki oyuncudan biri için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.
Transfer sürecinde ise kiralama formülünün belirleyici olması bekleniyor.
Öte yandan henüz kulüplerden transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
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