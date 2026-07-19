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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz 2 aday!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz 2 aday!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası transfer çalışmaları hız kazandı. Forvet hattını güçlendirmek için harekete geçen sarı-kırmızılıların, gündemindeki iki sürpriz isimden birini kısa süre içinde kadrosuna katması bekleniyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 11:13
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz 2 aday!

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi'nin alternatifi olacak ve Victor Osimhen ile birlikte çift forvet düzeninde oynayabilecek bir santrfor için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz 2 aday!

Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda 11 kişilik aday listesini değerlendirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz 2 aday!

Yüksek maliyetleri nedeniyle 5 ismi eleyen Galatasaray, transferde rotasını kiralama formülüne çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz 2 aday!

Yeni Asır'ın haberine göre; yönetimin, daha önce Lesley Ugochukwu transferinde uygulamayı planladığı modele benzer şekilde satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini ön plana aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz 2 aday!

İKİSİNDEN BİRİ ALINACAK

Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında, Levante'nin 20 yaşındaki golcüsü Carlos Espi ile Wolfsburg forması giyen 20 yaşındaki Dzenan Pejcinovic yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz 2 aday!

Her iki oyuncunun da sırtı dönük oynayabilmesi, hava toplarındaki etkinliği ve gelişime açık profilleri nedeniyle teknik ekibin beğenisini kazandığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz 2 aday!

Galatasaray yönetiminin mali şartların oluşması halinde iki oyuncudan biri için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz 2 aday!

Transfer sürecinde ise kiralama formülünün belirleyici olması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz 2 aday!

Öte yandan henüz kulüplerden transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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