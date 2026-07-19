Yeni Asır'ın haberine göre; yönetimin, daha önce Lesley Ugochukwu transferinde uygulamayı planladığı modele benzer şekilde satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini ön plana aldığı belirtildi.

Her iki oyuncunun da sırtı dönük oynayabilmesi, hava toplarındaki etkinliği ve gelişime açık profilleri nedeniyle teknik ekibin beğenisini kazandığı ifade ediliyor.