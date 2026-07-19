Beşiktaş'ta 7 isim yolcu! Vincenzo Italiano biletlerini kesti

Beşiktaş bir yandan kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirirken, diğer yandan takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü Midtjylland ile karşılaşacak olan siyah beyazlıların teknik patronu Vincenzo İtaliano, yeni sezon için kafasındaki kadroyu netleştirdi. 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı; Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Al Musrati, Joao Mario, Tayyip Talha ve Can Keleş'i kesinlikle kadroda düşünmediğini yönetime rapor etti. Söz konusu oyuncuların menajerlerine 'kulüp bulun' talimatı verildi. Tayyip Talha'nın Rizespor'a transfer olması bekleniyor. Can Keleş ise Süper Lig kulüplerinin radarında yer alıyor.
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