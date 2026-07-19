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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti

Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 4 futbolcuyla vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 10:15
Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti

Şu ana kadar durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, ilk takviyesini gerçekleştirdi.

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Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti

Cimbom, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti

Ayrıca oyuncu için kulübü Burnley'e 3 milyon sterlin geçici transfer bedeli ödeneceği, şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 22 milyon 500 bin sterlin olduğu bildirildi.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin Euro ödeneceği belirtildi.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti

Ugochukwu hamlesi sonrası diğer bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşacak.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımda 4 futbolcunun isimleri TFF'ye bildirilmedi.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti

Yeni sezon planlamasında yer almayan Victor Nelsson, Metehan Baltacı, Elias Jelert ve Halil Dervişoğlu için kulübe gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti

Bu isimleri teknik direktör Okan Buruk yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.

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