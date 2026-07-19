Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 4 futbolcuyla vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 10:15
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
Ayrıca oyuncu için kulübü Burnley'e 3 milyon sterlin geçici transfer bedeli ödeneceği, şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 22 milyon 500 bin sterlin olduğu bildirildi.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin Euro ödeneceği belirtildi.
Ugochukwu hamlesi sonrası diğer bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımda 4 futbolcunun isimleri TFF'ye bildirilmedi.
Yeni sezon planlamasında yer almayan Victor Nelsson, Metehan Baltacı, Elias Jelert ve Halil Dervişoğlu için kulübe gelecek teklifler değerlendirilecek.
Bu isimleri teknik direktör Okan Buruk yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.
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